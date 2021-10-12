الحضري رفض التعليق على واقعته مع الشناوي

شهدت أمس، مباراة منتخب مصر مع منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم، والتى فاز فيها الفراعنة بثلاثية نظيفة، انفعال محمد الشناوي على الحضري بعد استبداله، إثر تعرض الشناوى للإصابة في الشوط الأول من المباراة ليغادر الملعب لصالح زميله محمد أبو جبل. الشناوي دخل في نقاش غاضب مع الحضري الذي كان ينتظره بالقرب من مقاعد البدلاء. ومن جهته، نفي مدرب حراس المرمى لمنتخب الفراعنة عصام الحضرى، وجود أي خلاف بينه وبين الشناوي، ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي في موقع «فيسبوك»، صورة له مع حراس المنتخب المصري بينهم الشناوي، معلقا: «ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات»”. وواصل الحضرى: «ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك ياجبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام، وجودكم واستعدادكم في أي وقت وإن شاء الله موفقين دائما يا رجالة»”. وكان منتخب مصرـ قد نجح في الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، من توقيع أحمد فتوح، ومصطفى محمد، ورمضان صبحى. بهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا، فيما تحتل الغابون المركز الثالث بأربع نقاط، وأنغولا المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.