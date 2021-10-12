بعثة الزمالك وصل إلى كينيا لملاقاة توسكر فى دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وسيحل الزمالك ضيفا على توسكر في تمام الثانية ظهر السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال. وإليكم قائمة بعثة الزمالك، والتى توجهت إلى كينيا: حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء، عقب انتهاء ارتباطاهم مع منتخب الفراعنة كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.