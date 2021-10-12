تعرف على موعد مباراة منتخب مصر المقبلة.. وماذا يحتاج الفراعنة للتأهل إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

حقق منتخب مصر فوزا هاما على مضيفه ليبيا اليوم الإثنين بثلاثية دون رد في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الرابعة أصبح كالتالي: مصر 10 نقاط.. +5 أهداف ليبيا 6 نقاط.. -هدفين الجابون 4 نقاط.. -هدف أنجولا 3 نقاط.. –هدفين وكان منتخب أنجولا، ودع التصفيات بالفعل إذ أن أقصى رصيد يستطيع الوصول إليه هو تسع نقاط فقط. ويذكر، أن التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، يسافر منتخب مصر لملاقاة أنجولا ثم يستضيف منتخب الجابون، ويسافر منتخب ليبيا لملاقاة الجابون خارج أرضه، ويواجه أنجولا في ملعبه في الجولة الأخيرة. وبالتالي فإن أقصى رصيد يستطيع منتخب ليبيا الوصول إليه، إن فاز فى مباراتيه المتبقيتين، هو 12 نقطة وبناء عليه فإن منتخب مصر يكفيه الحصول على ثلاث نقاط من الجولتين الأخيرتين. ومن المعروف، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنص على أنه حال تساوي منتخبين يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بشكل عام، ثم الأهداف المسجلة بشكل عام، ثم المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبين المتساويين، ثم الأهداف المسجلة بين الفرق المتساوية، والأهداف المسجلة خارج الأرض بين المنتخبات المتساوية. وبناء عليه فإن منتخب مصر يحتاج للفوز في مباراة من اثنتين لضمان التأهل للمرحلة النهائية. أما حال التعادل في المباراتين الأخيرتين مع انتصار ليبيا في المواجهتين فيتم النظر للوائح المذكورة سابقا. وفى السياق نفسه، تحدد موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات المونديال أمام أنجولا، يوم 11 نوفمبر المقبل، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.