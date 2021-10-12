رئيس هيئة الطاقة الذرية يستقبل وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالبرلمان ومجلس الشيوخ المصري

أستقبل الدكتور/ عمرو الحاج علي – رئيس هيئة الطاقة الذرية اليوم وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالبرلمان ومجلس الشيوخ المصري وصاحبهم في جولة شملت بعض المنشأت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة . وحرص الدكتور عمرو الحاج علي قبل بداية الجولة علي تهنئة السادة النواب ببداية الدورة البرلمانية الثانية وعلى الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي تحققت خلال الدورة البرلمانية الأولى وقام بعرض نبذة عن أنشطة الهيئة ودورها في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الإقتصاد المصري . وأضاف الحاج علي أن هيئة الطاقة الذرية بما يتوافر لها من خبرات علمية وبشرية علي مدار أكثر من ستين عاماً تعد أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية. وجدير بالذكر أن هيئة الطاقة الذرية والتي تم إنشائها في خمسينيات القرن الماضي تعد بيت الخبرة الوطني في مجال ابحاث وتطبيقات الطاقة الذرية السلمية حيث تمتلك أربعة مراكز بحثية تهتم بإجراء البحوث في مختلف فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، وبحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، وبحوث تطوير الإلكترونيات لأهداف القياسات النووية ومعالجة النفايات المشعة. بالإضافة إلى البحوث والتطوير فى مجال المفاعلات الذى يشمل فيزياء وهندسة المفاعلات وعلوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، والتحليل التنشيطى النيترونى والتدريع الإشعاعي … وغيرها، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة … بالإضافة إلى القيام بالتجارب على المستوى نصف الصناعى لتحسين خواص المواد البوليميرية والمنسوجات والمطاط والأخشاب والبويات مما يرفع من قيمتها الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الاستخدام فى التشخيص الطبي. ومن جانبها اعربت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن سعادتها بزيارة الهيئة مبدية كامل استعداد نواب التنسيقية وشباب الاحزاب للتعاون مع الهيئة.