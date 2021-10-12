رسميا.. عودة الجمهور للملاعب مع أول أسبوع للدورى الجديد تعرف على فترات توقف الكرة المصرية فى الموسم الجديد

أكد رئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد 2021/2022، وقال دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة حاليا: «هدف الرابطة، البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وأود أن أشكر اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم». وأضاف: «الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وأعلن عن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية”. ومن جهته، كشف عضو رابطة الأندية المحترفين عامر حسين، والمشرف على لجنة المسابقات، عن فترات توقف بطولة الدورى أثناء ارتباطات المنتخب الوطنى والفرق المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية، خلال إقامة مراسم قرعة بطولة الدورى الجديد. مؤكدا، أنه تقرر منح الفرق المصرية المشاركة فى بطولات إفريقيا 3 أيام راحة قبل المباريات فى دور المجموعات، وفى الأدوار النهائية سيكون أكثر من 3 أيام نظرا لصعوبة هذه الأدوار، مشيراً إلى أن اللجنة تتعامل مع جميع الفرق بشكل موحد ومنح فرص متساوية. كما أعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة. وفى السياق نفسه، كشف المتحدث الرسمى باسم رابطة الأندية ثروت سويلم، أنه تقرر سحب قرعة مسابقة الدورى العام الجديد فى الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة. وأضاف، أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم افريقيا 2019 بالقاهرة. ويذكر، أن الزمالك يحمل لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.