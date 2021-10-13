استدعاء وزير التعليم العالي وأزمة نقص أسرة الرعاية المركزة أمام البرلمان

تقدم النائب أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة، ومعاناة المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية بعد ارتفاع قوائم الانتظار مرة أخرى. وأوضح الطلب أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة.

مطالبا بحل أزمة عجز الأطباء، ومواجهة مشكلة نقص المستلزمات والأجهزة ببعض المستشفيات والتخصصات الطبية النادرة، على أن يكون هناك منظومة متخصصة لمتابعة الجهود التى تتم فى هذا الصدد على وجه التحديد، خاصة وأن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر.

10 جامعات خاصة لرجل أعمال

طالب النائب إيهاب رمزي باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لمجلس النواب لمعرفة ما تردد عن منحه لأحد رجال الأعمال موافقات بإنشاء 10 جامعات خاصة.

وتساءل النائب فى بيان عاجل موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حقيقة ما تردد عبر وسائل الإعلام عن هذا الملف؟ كما تساءل عن ضوابط ومنح تراخيص انشاء الجامعات الخاصة وعما إذا كان القانون يسمح بالحق لمواطن لإنشاء 10 جامعات خاصة دفعة واحدة؟

وقال النائب في بيانه؛ “أنا شخصيًا لا أصدق هذا الموضوع، وأتمنى ألا يكون صحيحًا لأنه لا يُعقل أن رجل أعمال واحد يمكن يمتلك 10 جامعات خاصة، ولكن الأمر يتطلب من الدكتور خالد عبد الغفار أن يكشف عن جميع الحقائق عن هذا الملف، مناشدًا من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن يسمح له بالقاء بيانه أمام أول جلسة قادمة لمجلس النواب يوم 17 من الشهر الجاري واستدعاء وزير التعليم العالي لحضور هذه الجلسة للرد على تساؤلاته بشأن هذا الملف، وإذا كان هذا الموضوع صحيحًا فإن الأمر يتطلب وضع ضوابط جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة حتى لا يتحول التعليم إلى “سبوبة” خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار ورسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة.