مشاهد بدء العام الدراسي:100 طالب في الفصل ومدارس بدون مقاعد

بدأ العام الدراسي الجديد وسط بمشاكل وأزمات وتهديدات ومخاوف من تفشي وباء كورونا بسبب زيادة كثافة الفصول في بعض المناطق التي تخطت حاجز 100 طالب في صفط اللبن بالجيزة طبقا للقوائم الرسمية المسجلة الكترونيا علي منظومة التعليم.. ووصل الأمر إلي الاشتباك بين أولياء الامور وإدارة مدرسة طه حسين بصفط اللبن واقتحامهم المدرسة للوصول إلي الفصول وحجز المقاعد لأبنائهم .

فيما خلت بعض الفصول الدراسية من المقاعد تماما مما اضطر الطلاب إلي الجلوس علي الأرض بمنطقة الخانكة مما دفع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الى اصدار قرار بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلا منه في هذه الواقعة لعدم وجود مقاعد دراسية.

فيما سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بعد تداول قرار رسمي من التوجيه المالي بالمديريات التعليمية ينص علي تخطي مبالغ مصروفات الكتب الدراسية حاجز 1000 جنيه من الصف الأول الابتدائي إلي 1500 جنيه بالصف الرابع.

كما شهدت بعض المدارس توترات أخرى كواقعة رفع العلم الفرنسي داخل إحدى المدارس بطنطا بدل العلم المصري.

لافتا أن إصلاح التعليم يكون بتفعيل دور المدرسة، وتشجيع المدرسين على التدريس للطلاب بتوفير بيئة مناسبة.