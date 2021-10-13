بعد انضمام الدوليين.. الاهلى يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بطل النيجر

يستأنف فريق الأهلى اليوم «الأربعاء»، تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الثلاثاء قبل التوجه غدا «الخميس»، للنيجر على متن طائرة خاصة لمواجهة الحرس الوطنى على أن يختتم المارد الأحمر استعداداته فى القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

كان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا، وقال إن الفريق سوف يغادر القاهرة غداً الخميس متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

وكان لاعبى الاهلى الدوليين قد انتظموا في مران المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل، بعد انتهاء الأجندة الدولية الحالية التي تشهد خوض المنتخب منافسات كأس العالم 2022، حيث حقق منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، فوزا كبيرا على نظيره الليبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

ويذكر، أن اللاعبين: محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول، كما يتواجد التونسي علي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي والموزمبيقي لويس ميكيسوني أيضا مع منتخب بلاده والمغربي بدر بانون مع منتخب المحليين.