فى تصفيات أوروبا استعدادا للمونديال.. «هاتريك» رونالدو.. والمجر أسقطت إنجلتر

حقق قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي وقاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورج 5 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان رونالدو، قد سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) من بينها هدفين من ضربتي جزاء ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.

تقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولبلاده من ضربة جزاء جديدة، وتكفل برونو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69 ثم نال رونالدو لقب هاتريك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

بهذا الفوز يرفع المنتخب البرتغالي رصيده من النقاط إلى 16 نقطة من ست مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطة واحدة لاذربيجان في المركز الخامس.

وفي نفس المجموعة ذاتها، فاز منتخب صربيا على ضيفه منتخب اذربيجان 3 /1، حيث تقدم دوشان فلاهوفيتش بهدف لمنتخب صربيا من ضربة جزاء في الدقيقة 30 ثم أدرك أمين ماخمودوف التعادل لاذربيجان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 53 ثم سجل دوشان تاديتش الهدف الثالث من ضربة جزاء قبل سبع دقائق من النهاية.

وفي السياق نفسه، تعادل المنتخب الإنجليزي 1/1 أمام ضيفه المجري خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا فوز أندورا على سان مارينو 2 / صفر، فوز بولندا على ألبانيا 1 / صفر.

تقدم منتخب المجر بهدف سجله رولاند سالاي في الدقيقة 23 وتعادل المنتخب الإنجليزي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 37.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب المجري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.