رئيس النقابة العامة للنقل الجوي حسن شحاتة: طواقم الضيافة الجوية التابعة لـ”شركات الطيران المصرية”يتمتعوا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ،الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة على أن طواقم الضيافة الجوية التابعة لشركة مصر للطيران،وكذلك الشركات المصرية الخاصة ، يتمتعوا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية وهدفهم الأساسي هو خدمة ركاب “الشركة” فقط..وأشاد شحاتة في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء برد مصدر مسؤول من وزارة الطيران المدني على ما نشر اليوم بشأن الطائرة التي ظهر فيها الممثل محمد رمضان ،وبصحبته فتاتين ترتديان أزياء رسمية تشبه أزياء الضيافة الجوية،وتاكيد الرد على ان الطائرة خاصة والمضيفتين يحملن الجنسية الألمانية،،نافيا صحة ما أشيع عن انتمائهما لمصر للطيران.

وأشار شحاتة إلى حجم التدريب والتوعية التي تتمتع بها طواقم الضيافة الجوية المصرية ،وعلمهم الكامل بأن لهم وظائف محددة منصوص عليها دوليًا ويأتي في مجملها خدمة الراكب سواء كان على متن طائرة خاصة أو على متن طائرة ركاب، وتشمل خدمة الراكب ومساعدته كل ما يحتاجه من استفسارات واحتياجات ولا يدخل في نطاق ذلك الرقص أو مجاراته فيما يحتاجه، ومن حقهم الاعتراض على تصرفات وسلوكيات الراكب بل وإلغاء رحلته وإنزاله من الطائرة إذا تعلق الأمر باختراق الخصوصية أو انتهاك أيا من معايير الأمن والسلامة..

ودعا رئيس “النقابة العامة”جميع العاملين من الأطقم وخدمة الطائرات في “الشركات المصرية ،بأن يستمروا في التحلي بالنزاهة والحرص على تطبيق قواعد الأمان على متن الطائرة،ومُلمًين بقواعد سلامة الطيران المقررة، وفقًا لقواعد الأنظمة الدولية للطيران المدني،وكذلك الإستمرار في الالتزام بقواعد العمل التي تتمثل في تفقد الطائرة من وجود أي أجسام غريبة، ومساعدة الركاب على الجلوس في مقاعدهم،وتجهيز الكابينة أثناء الهبوط أو الإقلاع لكونهما أكثر مراحل الطيران خطرًا، وأن يبقى في مقعده متأهبًا لأي حالة طارئة قد تحدث أثناء الرحلة.