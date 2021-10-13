وزير النقل يُكافئ عضو بحزب التجمع ليقظته ودوره فى منع حادث تصادم محقق بين قطارين بالقناطر الخيرية

كافأ وزير النقل كامل الوزير، رفاعى السيد محمد عبد العزيز عامل البلوك بالقناطر الخيرية بالسكة الحديد ،عضو بحزب التجمع بالقناطر الخيرية ،بمكافأة مالية قدرها الف جنيه، ليقظته ودوره فى منع حادث تصادم محقق بين قطارين وحدوث كارثة

والقصة تبدأ منذ يوم 25-8-2021 ،حيث قام سائق القطار رقم ٥٦٣ (القاهرة -منوف) بالتحرك من محطة القناطر الخيرية اثناء الإنتظار (للمقابلة) لمرور القطار رقم ٥٥٣ (طنطا منوف) دون السماح له بالتحرك ورغم اشارة السيمافور الاحمر والدخول على الخط المفرد بجرار القطار والعربة الاولى فقط والمكون من (٦) عربات خلف الجرار فى نفس توقيت قدوم القطار رقم ٥٥٢ القادم من (طنطا – منوف) على الخط المفرد

قام عامل البلوك على الفور بوضع عدد ٢ كبسولة تحذيرية لتنبيه قائد القطار رقم ٥٥٢ القادم فى مواجهة القطار رقم ٥٦٣ المتوقف على الخط المفرد الغير مسموح له بالتحركالى هذا المكان..توقف القطار رقم ٥٥٢ قبل القطار ٥٦٣ بحوالى ٢٠٠ متر بعد تخطيه عدد ٢ كبسولة تحذيرية..تم تم تدفيع القطار رقم ٥٦٣ للخلف وتوقفه فى المحطة وبهذا تم منع وقوع حادث التصادم بفضل يقظة عامل التحويلة ولذلك تم مكافئته على يقظته وجديتة عمله.