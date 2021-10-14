بعد تطويره كلياً.. انفينكس تطلق نظام التشغيل الجديد  XOS 10 

بعد النجاح الذي حققه الإصدار السابق من نظام التشغيل XOS7.6 ، وصل الإصدار الجديد من نظام التشغيل INFINIX ، وأعيد تعريفه باسم XOS 10، والذي ركز بشكل كبيرعلى تجربة المستخدم ، حيث تم إدخال الكثير من التحسينات على الإصدار الجديد من نظام التشغيل XOS 10 سواء في الميزات أوتصميم واجهة المستخدم وتحسين النظام الأساسي ليقدم تجربة أداء إدراكية ثورية.

حيث يرسخ نظامXOS 10 بشكل أكبرتجربة تشغيل سلسة من خلال التصميم الرائع لتصبح تجربة المستخدم الجمالية الغامرة مرادفًا للأسلوب الجديد لـ XOS 10، من خلال تقديم أسلوب التشكل الزجاجي”Glassmorphism”بجرأة ، حيث يغير XOS 10 تنسيق الرسومات على أساس الشكل الجديد ويجعل عناصر التصميم تبدو أكثر واقعية ، وحتى التأثيرات الديناميكية لم تعد بسيطة فحسب ولكنها جذابة أيضاً.

ويعد XOS 10 نظام مستوحى من الطاقة الطبيعية ويطبق ارتدادات الطاقة في كل تفاعل. لكل نقرة ، حيث يمنحك XOS 10 استجابة جسدية لطيفة وطبيعية، مع كل نقرة، ليحقق تجربة تشغيل أكثر تفاعلية ، ويمكنك الشعور بالتأثير السلس والحقيقي داخل شاشة ثنائية الأبعاد.

وبصرف النظر عن التجربة التفاعلية الغامرة ، لم يتوقف XOS أبدًا عن الاستكشاف لتوفير نظام تشغيل ذكي. يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية ، ليوفر الكثير من الأفكار الجديدة حول كيفية دمج التجربة الذكية في الحياة اليومية ، وكيفية حماية الخصوصية الشخصية في العالم الرقمي ، وكيفية الاستمتاع و الشعور بتجربة الترفيه الصوتية والمرئية الغامرة .

وحقق XOS تحولًا كبيرًا ، من خلال عرض الجمال الفائق لتفاصيل التصميم وتحديث ميزات النظام بشكل متكرر ، وهو ما يفسر التعريف الجديد وتسمية XOS 10،ويمثل اسم XOS 10 تقدمًا رائعًا حققه أحدث إصدار من XOS .

وبمراجعة سريعة للطريقة التي ظهر بها نظام XOS ، نجد أنه بذل جهودًا كبيرة في التطوير والتحديث، ففي عام 2015 ، ظهر نظام XUI الذي صمم لتقديم تجربة مستخدم أفضل، وبعد عام واحد ، في يوليو 2016 ، اعلن رسمياً عن نظام XOS 2.0 ليحقق تجربة مستخدم اكثر ذكاء وراحة ، بينما تم وضعXlauncher V1.0موضع التنفيذ لأول مرة على هواتف INFINIX.واعتبارًا من أغسطس 2017 ، تم إطلاق Security Center V1.0 رسميًا على XOS 3.1 ، وتم تنفيذ إيماءات التنقل في النظام ، ومساحة اللعبة ، و Phone Cloner ، و Social Turbo ، و AI video beauty ، و Smart Panel ، و Riding mode ، و AI Galleryوميزات أخرى في تحديثات النظام من XOS 4 إلى XOS 7.6.

ومن هنا تأتي أهمية الإصدار الجديد كلياً من انفينكس XOS 10 ، وسيكون علامة فارقة في تاريخ نظام التشغيل XOS ، الذي يرسم مسار جديد تمامًا للنظام، من المتوقع أن يكون الإصدار الأكثر تقدمًا وذكاء من XOSمع تصميم مُجدَّد وواجهة مستخدم توفر تجربة مستخدم مسموعة ومرئية معاد تصميمها كلياً.