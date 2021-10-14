مصر واليونان توقع أول اتفاق بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق المتوسط لتصدير الكهرباء

وقع اليونان ومصر هذا الأسبوع اتفاقًا مبدئيًا لمد كابل كهربائي كبير يربط بين البلدين ، وهو أول اتفاق من نوعه يتم توقيعه بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وصرح متحدث باسم وزارة البيئة والطاقة اليونانية لبلومبرج إن وزيرين من البلدين من المقرر أن يوقعوا مذكرة تفاهم يوم الخميس.

وبدأت مصر ، التي يتوافر لديها فائض في الكهرباء ، محادثات علي مدار العام الماضي لبيع الطاقة لأوروبا ، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير. وجرت المناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة