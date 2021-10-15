بعد قرار “الكتب الدراسية مقابل المصروفات”.. النائب أحمد بلال يتقدم بطلب إحاطة للتعليم

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بسبب إعلان الوزارة منع تسليم الكتب الدراسية للطلاب إلا بعد دفع مصروفات العام الدراسي الجديد.

وقال النائب في طلب الإحاطة؛ إن القرار متعارض مع المادة 19 من الدستور المصري والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، إضافة لأن القانون يكفُل حق التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها.

وتساءل النائب عن كيفية التزام الدولة بتعليم أبنائها في الوقت الذي يمنع عنهم وزير التربية والتعليم الكتب الدراسية، لتكون متوقفة على دفع المصروفات.

واستكمل: كيف تكفل الدولة مجانية التعليم في الوقت الذي يرفع فيه الوزير سعر الكتب الدراسية إلى 650 جنيهًا؟