مصر تقتنص منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد البرلمانات الافريقية

نجحت مصر فى اقتناص منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الافريقية عن مجموعة دول شمال افريقيا، حيث فاز النائب شريف الجبلى رئيس الوفد البرلمانى المصرى ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بهذا المنصب فى ختام إجتماعات اتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى. وأكد الدكتور شريف الجبلى أن الوفد البرلمانى المصرى بذل جهوداً مكثفة خلال هذه الاجتماعات موجهاً التحية للنائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الافريقية والنائبة رشا أبو شقرة امين سر لجنة الشئون الافريقية على دورهما المهم فى دعمى للحصول على هذا المنصب المهم. كما وجه رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ونائب رئيس اللجنة التنفيذية عن مجموعة دول شمال افريقيا باتحاد البرلمانات الافريقية كل التحية والتقدير لقيادات واعضاء الاتحاد على دعمهم ومساندتهم لى معتبراً هذا الفوز بانه دليل قاطع على تقدير الاشقاء الافارقة للدور الرائد والمحوري والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تهم دول القارة السمراء.