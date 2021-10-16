جولة مع الكتب…قريبا “العمة نور” لتامر أفندي

وقع الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير البوابة نيوز عقد روايته “العمة نور” مع مؤسسة مجاز للنشر والتوزيع.

تدور أحداث الرواية حول حياة امرأة استقراطية تعيش مترفة في المدينة، ثم تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتعصف بها النوائبفتنتقل للعيش في إحدى القرى بالريف المصري، ما يجعلها شاهدة على الفوارق بين القرية والمدينةوتحولاتها عبر السنوات، لاسيما أنها قد عاصرت فترة حكم جميع رؤساء مصر. الأمر الذي ييضع القارىء في مواجهة الأحداث المصيرية والدقيقة في عمر الوطن. وتلقي الضوء علىالتناقضاتوالقواسم المشتركة أيضًا بين مجتمع المدينة والقرية ، من خلال مشاهدات العمة.

تحمل الرواية أسم بطلتها نور تصف معاناتها، والهزات العنيفة التي عصفتبحياتها الأمر الذي جعلها أيقونة للعلم والحكمة، والعقل الذي يلجأ إليه كل من اختبرته الحياة في ضائقة أو أزمة.

جدير بالذكر أن تامر أفندي أصدر ديوانين شعريين هما “الموت حبا” و”كراكيب”،و مجموعة قصصية بعنوان “عمود المقابر” وكتاب “حواديت عيال كبرت.”