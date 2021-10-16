قصائد قصيرة..فائزة سلطان
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شعر
قصائد قصيرة
فائزة سلطان
الحياة أعجوبة
اجلس تحت ظلها
لي طقوسي الصامتة
الكل ينتظر سقوطي الهائل
والعصفورة التي تسكنني
ما زالت تمسك بقلبي بمنقارها الصغير
أنا
أنا
قطرة مطرٍ
سقطت من غيمة ثائرة
على ارضٍ قاحلة.
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على أرض السكان الأصليين الأمريكيين
ارقصُ مع الصقور
اضعُ ريشاً كثيرة على قبري
يتحول جسدي إلى عجينة
تختلط مع الأرض
تحميها وريقات الأشجار في هذا الخريف الجميل
وروحي مثل طيرٍ شجاعٍ
تطير نحو الجبل العاشق
تحمل في جوفها
روحاً أخرى للحياة القادمة
أو للجسد التالي
على أرض السكان الأصليين
ارجع إلى هيئتي الأولى
طائرٌ حرٌّ عظيمٌ
يعيشُ على قمة جبلٍ حكيم
يخفق بجناحيه عند كل شروق
لتستيقظ العصافير المدللة
ينظرُ للعالم بعينيّ شاعر
وقلب امرأة
—————–
أحياناً تنطفئ الزهرة على وجه امرأة
وأخرى على وجه القمر
أحياناً يترك الحب نفسه تحت صخرةٍ قرب نهر
أو في قلب فراشةٍ ناعسةٍ تطوف حول زهرة
أو في روح شجرةٍ باسقةٍ واقفةٍ تحت الضوء
أو في يد عاشقٍ يصل إلى السماء دون درج
أحياناً نعشقُ لنرى
ونرى لنعشق
نراه بالروح
وكله يرانا
ودائماً نتنفسه
لنحيا به
وبه نحيا
أحياناً تنطفئ الزهرةٌ على وجه امرأة
وأخرى على وجهي.