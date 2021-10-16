ميدو يوقع لنادي الأهرام

وقع اللاعب محمد إبراهيم حمزة الشهير بـ”ميدو” لنادي الأهرام الرياضي، حيث أن النادي يلعب في دوري الناشئين بمنطقة الجيزة، حيث يضم فرق: “الزمالك، الأهرام، الترسانة، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا والإعلاميين”.

وصرح الكابتن أحمد البرازيلي لاعب المنصورة والزمالك والمقاولون السابق والمشرف العام على قطاع الكورة في نادي الأهرام ومدرب الفريق الأول في نادي الأهرام بعد الكابتن جمال عبدالحميد.

وأشاد الكابتن البرازيلي بمهارة اللاعب محمد إبراهيم “ميدو” وأداءه الجيد في الملعب ويريد منه المزيد من الجهد والتدريبات لكي يحقق مزيد من الإنجازات للنادي.

كما أضاف الكابتن أحمد أن الأيام الماضية قمنا بعدة مباريات ودية مع الزمالك والبنك الأهلي، والبداية كانت مع البنك الأهلي كسبنا في مباريات واتهزمنا في مباريات، واللاعبين اكتسبو حماسة كبيرة في الدوري الممتاز.

وشكر مدرب الفريق الأول كل من الدكتور محسن البطران والكابتن محمد شعبان مدير النادي والكابتن أحمد عبدالنبي والكابتن مصطفى فتحي والمدربين محمد أبو الحسن وإسلام عبدالعزيز وأحمد عبدالحليم.

وصرح الكابتن محمد إبراهيم “ميدو” أنه كان متفوق رياضيا ودراسيا أثناء دراسته في المدرسة، وشارك في العديد من الدورات الرمضانية ودوري المدارس في المملكة العربية السعودية.

وأضاف ميدو أن مثله الأعلى الكابتن محمد صلاح ورونالدينيو البرازيلي.

ويتمنى الكابتن “ميدو” الصعود بفريقه الأهرام لقمة دوري منطقة الجيزة والحصول عليه والانضمام للمنتخب الأولمبي.

من جهة أخرى، صرحت الإدارية ومديرة التعاقدات في النادي الكابتن دعاء سيد أنها تقوم بتخليص أوراق اللاعبين والتعاقد مع النادي حتى وصول الأوراق لاتحاد الكورة وقيدهم في الاتحاد المصري لكرة القدم.