4 أندية مصرية تستهل مشوارها الإفريقى اليوم 

تبدأ اليوم «السبت»، 4 أندية هى الأهلى والزمالك، فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمصرى، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وبيراميدز فى ذهاب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية، مشوارها الإفريقى.

حيث يحل فريق الأهلى، فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضيفاً على نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ملعب الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالى، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب فى ضيافة بطل النيجر بينما يستضيف الأهلى لقاء العودة بالقاهرة «السبت» القادم، على ستاد الاهلى والسلام لحسم هوية المتأهل لدور المجموعات.

وفى البطولة نفسها، يبدأ نادي الزمالكـ مشواره في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022 بمواجهة أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر اليوم «السبت» – بتوقيت القاهرة- على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، وهي المباراة الأولى للفارس الأبيض في الموسم الجديد، حيث يسعى الفارس الأبيض، إلى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وكان الزمالك، قد تأهل إلى هذه النسخة من البطولة كبطلا للدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، وكان قد تعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

وفى كأس الكونفدرالية، يتقابل فريق المصرى البورسعيدى، مع نظيره سلطات الموارد الأوغندى، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى الثالثة عصر اليوم السبت –بتوقيت القاهرة- على ستاد سانت مارى بكمبالا المغطى بالنجيل الصناعى، ويأمل مدرب المصرى التونسى معين الشعبانى، فى تحقيق بداية قوية مع الفريق الذى تولى تدريبه الشهر الماضى خلفا لعلى ماهر، وذلك قبل مباراة العودة السبت المقبل بالقاهرة.

وفى البطولة نفسها، يحل فريق بيراميدز، ضيفاً ثقيلا على نظيره عزام يونايتد التنزاني، في الثانية ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية على ستاد عزام يونايتد، ويسعى الفريق السماوى لتحقيق نتيجة مميزة في بداية رحلته بالمشوار الإفريقى قبل مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وكان الفريق التنزاني قد وصل لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومال بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

ووصل بيراميدز للنهائي الموسم قبل الماضي أمام نهضة بركان المغربي الذي توج باللقب، وفي النسخة الماضية خرج من الدور قبل النهائي أمام الرجاء البيضاوي الذي توج بعد ذلك باللقب.

وفى السياق نفسه، حرص المدير الفنى للأهلى بيتسو موسيمانى، على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة بطل النيجر التى يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية فى مسابقة دورى أبطال إفريقيا، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبهم لحسم التأهل لدور المجموعات مبكراً.

ويذكر، أنه لن يشارك فى اللقاء أى لاعب من الصفقات الجديدة والتى تعاقد معها الأهلى فى الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم فى القائمة الأولى ويفتقد المارد الأحمر لجهود 12 لاعبا فى مباراة اليوم هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الإفريقى ومحمد مجدى أفشة لاحتفاله بزفافه ومحمد الشناوى ومحمود متولى ومحمود وحيد وحسين الشحات وصلاح محسن بسبب الإصابة.

ويدير اللقاء بين الأهلى والحرس الوطنى، الحكم الغانى دانيال لاريا، والذى سبق وأدار لقاء ذهاب نفس الدور فى النسخة الماضية فى النيجر عندما واجه الأهلى فريق سونديب بطل النيجر وعلى نفس الملعب ووقتها فاز المارد الأحمر بهدف دون رد وكرر انتصار فى مباراة الاياب 4-0.

فيما يعتمد المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون، في مشواره الإفريقي على حرسه القديم بداية من مواجهة توسكر الكيني، لأنه لم يقيد صفقاته الجديدة بسبب حرمان الزمالك من فترتي قيد بحكم محكمة التحكيم الرياضية ، واستعان كارتيرون باللاعبين العائدين من الإعارة وفي مقدمتهم مصطفى فتحي العائد من سموحة، وعمر السعيد العائد من الجونة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وحمزة المثلوثى، فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

وفى بطولة كأس الكونفدرالية، يسعى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى معين الشعبانى، إلى تحقيق نقله نوعية فى أداء المصرى.. والوصول إلى أبعد نقطة فى المنافسة الأفريقية، وأحلم بتحقيق نتائج جيدة فى تلك البطولة”.

وحرص الشعبانى على توجيه مجموعة من المهام المطلوبة من جانب اللاعبين وعلى رأسها تنفيذ الهجمات المرتدة بخلاف التسديد من خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى اللجوء إلى سرعة اللعب من لمسة واحدة من جانب لاعبى الوسط وفقا لوصايا المدرب للاعبيه.

أما فريق بيراميدز، فيسعى مديره الفنى إيهاب جلال المدير الفني لتحقيق الإنجاز الإفريقي مع الفريق السماوى بعد أن تولى المسؤولية قادما من الإسماعيلي خلفا لليوناني تاكيس جونياس، وقال إيهاب جلال: «تابعت مباراتي عزام أمام هورسيد الصومالي وأعلم مدى جودته وقوته الهجومية وتنظيمه داخل الملعب، ونسافر يوم الأربعاء المقبل، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل العبور للمرحلة المقبلة الأصعب».

موضحا: «نظرا لكثرة الغائبين عن المباراة بسبب القيد خاصة المقيدين في القائمة الثانية والصفقات الجديدة، سيبقى أحد المدربين مع اللاعبين في القاهرة لتجهيزهم لبدء مشوار الدوري».