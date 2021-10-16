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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

كتب عبد اللطيف وهبه
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهـر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال رئيس الوزراء، في برقيته بهذه المناسبة: يطيـب لي أن أبعـث إلي فضيلتكم بـأخلص التهـانـي وأطيـب التـمـنـيـات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يُعيـدها علـيكم بمـوفـور الصـحة ودوام التوفيـق، وعلـي شـعب مصـر، وشـعوب الأمـتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار،، وكل عام وأنتم بخير.

عبد اللطيف وهبه
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