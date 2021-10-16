سهرة موسيقية بانامل عمرو سليم علي المسرح المكشوف بالاوبرا

يقدم عازف البيانو عمرو سليم حفل في الثامنة مساء الخميس ٢١ اكتوبر الجاري علي المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربي و الفرقة الموسيقية يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر اعمال الموسيقي العربية التي اعاد سليم صياغتها لتتناسب مع الة البيانو منها ان راح منك يا عين ، قلبي ومفتاحه ، الدنيا ريشه في هوا ، نسم علينا الهوى ، ميدلي ام كلثوم و ميدلي سعد عبد الوهاب . يذكر ان عازف البيانو عمرو سليم تاثر منذ طفولتة بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدتة علي الة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداهلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدا بالعزف علي الة الاكورديون وبعد خمس سنوات اختار الة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلالة شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الاعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى. وبعد ان تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها ، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربيه عام 2019 ومهرجان القلعه عام 2021 .