ثنائي العود علي مسرح قبة الغوري

برعاية صندوق التنمية الثقافية يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد و غسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٢ اكتوبر علي مسرح قبة الغوري. يقدم الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة و باقة مختارة من تراث الموسيقي العربية هي انا قلبي دليلي ، بعيد عنك ، حب ايه ، انساك ، قطار العرب ، حياة ، اه دا اللي صار ،الحلوه دي ، بنت الشلبيه ،الليله يا سمرا ،حياه ، رحالة السلام كما يتشاركان الثنائي فى العزف على الة عود واحدة بمقطوعة تحت عنوان لونجا رياض . يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية .