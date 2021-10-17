تجميد العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية(سيد)وفروعها لاجل غير مسمى 

أصدر الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذى لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) القرار رقم653لسنة2021بتاريخ17اكتوبر الجارى بتجميد العمل بالمركز الرئيسى للشركة وفروعها اعتبارا من17/10/2022ولحين اشعار آخر مع استمرار العمل بمصنع الشركة بمحافظة أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

يأتى هذا القرار تنفيذا للاتفاق الذى تم بين وزير قطاع الأعمال العام والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية( سيد) اعتبارا من17 أكتوبر الجارى ولأجل غير مسمى وعدم صرف أية مبالغ تزيد عن النسبة المقررة قانونا كأرباح للعاملين عن هذا العام2020/2022

وبناء على ماتم إبلاغه من العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية للعضو المنتدب التنفيذى للشركة فى هذا الشأن وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته الطارئة المعقدة اون لاين بتاريخ السبت16اكتوبر الجارى على ماورد اعلاه