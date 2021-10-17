أظهرته نتائج استطلاع الرأي: معلومات الوزراء: ٨٦% من المواطنين راضون عن التطوير الذي يشهده قطاع الطرق والكباري في مصر

لا شك أن قطاع النقل المصري شهد تطوراً كبيراً وملموساً وبمعدلات قياسية على مدار الأعوام الماضية، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذه المنظومة بكافة عناصرها وذلك إدراكاً لأهميتها ودورها الحيوي والفعال في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن، وقد انعكست هذه الطفرة الذي شهدها قطاع النقل على تحسن ترتيب مصر العالمي في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة. وفي إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين في هذا التطوير، أجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر 2021 تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة حول مدى رضائهم عن التطوير الذي يشهده قطاع الطرق والكباري في مصر. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة (٨٦.١%) أعربت عن رضائهم عن هذا التطوير، فيما أبدى ٣.٤% عدم رضاه، ولم يحدد ١٠.٥% منهم.