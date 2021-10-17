أزمة بين موسيماني ولجنة التخطيط في الأهلي

على ما يبدو، أن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بين المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بسبب بعض قرارات المدرب في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر التي جمعت الفريقين أمس، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أعربت عن استيائها من قرار موسيماني بسبب تبديل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال مباراة أمس أمام الحرس الوطني النيجري، رغم الأداء الجيد الذي كان يقدمه اللاعب خلال المباراة، بينما قام بالإبقاء على عمرو السولية في الملعب رغم تراجع مستواه. أليو ديانج يستحق الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق في ظل تراجع مستوى عمرو السولية، إلى أن المدرب الجنوب إفريقي له رأيًا مختلفًا والذي يرفض استبدال السولية رغم سوء مستواه، وذلك قد يسبب أزمة بينهما في الفترة المقبلة. وكان الأهلي، قد تعادل مع الحرس الوطني بهدف لمثله، بعد أن كان متقدما بهدف على مضيفه المتواضع والبسيط، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان المدير الفني لفريق الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد فتح النار على التحكيم، بعد تعادل فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر، حيث هاجم موسيماني التحكيم، وعدم وجود تقنية الفيديو في الأدوار التمهيدية، بداعي عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه أكرم توفيق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. وأضاف: «من الصعب أن يحتسب الحكم ركلتي جزاء في مباراة واحدة، خاصة للفريق الضيف، ركلة الجزاء الثانية لا يوجد حكم في القارة لديه الجرأة على احتسابها، وأنا لست سعيدا بتلك النتيجة، جئنا لتحقيق الفوز، ونجحنا في التقدم بالنتيجة، ولكن استقبلنا هدفا بعدما دافعنا بشكل جيد». وتقام مباراة العودة بين الفريقين ستُقام يوم السبت المقبل، 23 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.