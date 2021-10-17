الزمالك يتجاوز الازمات والمشاكل.. ويقترب خطوة فى صراع دوري الأبطال

بهدف وحيد سجله لاعب الزمالك أشرف بنشرقي، هدفا في بداية الشوط الثاني، ليقود فريقه للفوز خارج أرضه 1-صفر على توسكر الكيني في ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت. المغربي بنشرقي أضاع فرصة أمام المرمى الخالي بغرابة في نهاية الشوط الأول، لكنه عوضها سريعا بعد الاستراحة بمهارة فردية، حيث توغل من الجهة اليسرى ليتخطى العديد من المدافعين قبل التسديد من فوق حارس توسكر بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني. الهدف جاء بعد لحظات من تسديدة لاعب الوسط إمام عاشور في إطار المرمى في انطلاقة قوية للزوار في الشوط الثاني. وقد ألغى الحكم هدفا ثانيا عبر المدافع محمود حمدي (الونش) بداعي التسلل في الدقيقة 64 وكان يمكن للزمالك توسيع الفارق عبر محاولات أحمد سيد (زيزو) ويوسف إبراهيم (أوباما) والتونسي سيف الدين الجزيري، وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة. وفى نفس السياق، كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حازم إمام، كواليس واقعة تكسير زجاج غرفة ملابس الفريق في كينيا عقب مواجهة فريق توسكر بدورى الابطال. حيث نفى حازم إمام، حدوث مشادة مع كارتيرون في غرفة الملابس، وقال :«هناك زجاج تهشم بالفعل، ولكن ليس بسبب دخولي في مشادة، أنا قمت بدفع الباب بقوة لذلك تحطم الزجاج، واعتذرت لمسئولي النادي الكيني، وقمت بركوب الاتوبيس بعد ذلك حتى ينتهي كارتيرون من المؤتمر، واللاعبين يقومون بتغيير ملابسهم، وتفاجأت بما يقال». وأوضح حازم إمام: «أنا كنت متواجد في غرفة الملابس بمفردي، والجهاز الفني كان في المؤتمر الصحفي واللاعيبة كانت في الملعب هتخانق مع مين!».