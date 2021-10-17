صلاح حطم الأرقام القياسية.. ورد فعل طريف لكلوب بعد هدف الفرعون المصرى

ساعد الفرعون المصرى المتألق محمد صلاح، زميله ساديو ماني فى التمكن من إحراز الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أحرز هدفا مذهلا، وأضاف روبرتو فيرمينو 3 أهداف ليفوز ليفربول 5-صفر على مضيفه واتفورد، السبت. وبالرغم من أن صلاح، كان مراقبا بثلاثة مدافعين من واتفورد، لكنه لمس الكرة بطريقة فنية ليبتعد عنهم، وراوغ كاث كارت قبل أن يجعله ينزلق في الاتجاه الخاطئ، وعاد اللاعب المصري إلى الخلف قليلا ثم أطلق تسديدة متقنة بقدمه اليسرى داخل الشباك. وبعد المباراة، علق صلاح على الهدف، قائلا: «أعتقد أننا أردنا ألا نبدأ مثلما حدث أمام مانشستر سيتي، لذلك تحدثنا في غرفة الملابس عن بدء المباراة بشكل جيد وفعلنا ذلك، وأضاف، كل الأهداف مهمة للغاية، لكن روبرتو فيرمينو قدم أداءً رائعا بتسجيل هاتريك وأهنئه، وكذلك سجل ساديو ماني على الهدف الرائع». وتابع: «أحيانا لا أحظى بالتوفيق لتسجيل الأهداف لكنني أحاول بنسبة 100 بالمئة لمساعدة الفريق، في تلك اللحظة أثق بنفسي، اساعد الفريق على حصد النقاط وهذا هو الأكثر أهمية». ومن جانبه، أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بنجمه المصري وهدفه المذهل في شباك مضيفه واتفورد، قائلا: «صلاح في القمة. كلنا نرى ذلك الآن، من أفضل منه؟ هناك نقاش كبير دائما بشأن هذه الأمور (من اللاعب الأفضل؟)، ولسنا مطالبين بالحديث عما فعله رونالدو وميسي للكرة العالمية، أو كيف استمرت هيمنتهما، لكن حاليا لا يوجد من هو أفضل من صلاح”. وفى نفس السياق، وبعد إحراز صلاح لهدفه فى مباراة فريقه أمام واتفورد أمس، أصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف، كما أنه سجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول. واصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي خاصة والبطولات الأوروبية عامة، بعد هدفه في واتفورد. هدف صلاح أمس، كان السابع الذي يسجله محمد صلاح في الموسم الحالي من البريميرليج، ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ولم يكتفِ صلاح بالتربع على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، ولكنه أيضا بات الهداف التاريخي للمسابقة من بين اللاعبين الأفارقة. ومن ناحية أخرى، سجل صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية الأوروبية، بواقع 135 هدفا مع ليفربول، و34 مع روما الإيطالي، و20 مع بازل السويسري، و9 بقميص فيورنتينا، وهدفين مع تشيلسي. كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 25 مع ليفربول في عام 2021، منها 10 هذا الموسم، و15 في الموسم الماضي، وجاءت أهداف صلاح الـ15 في الموسم الماضي بواقع 3 في دوري أبطال أوروبا، و9 في الدوري الإنجليزي، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.