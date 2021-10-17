“نائب التجمع” يعلن موافقة نواب الحزب على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة نواب الحزب على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021.

وقال المغاوري؛ إن القانون هو استجابة لبعض مواد الدستور من أجل خدمة الاقتصاد الوطني، وتابع: أن الفكرة ليست المزيد من القوانين ونحن نحاول إعادة الدولة ونحرص على تحفيز القطاع الخاص، ولذلك يجب أن يتم مواعاة التسعيرة التى يدخل فيها القطاع الخاص حتى لا يصل فى شكل الجباية، كما هو الحال بالجامعات التى ضربت مجانية التعليم فى الصميم بما يخالف الدستور، وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون عقب مناقشة المواد باستثناء مادة واحدة سيتم مناقشتها في جلسة لاحقة.