علاء عصام يطالب باستدعاء ممثل التعليم الأزهري لمعرفة منع الفصل بين الذكور والإناث

تقدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة، بشأن انتشار ظاهرتي التحرش والتنمر في المجتمع بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعل مجلس النواب يضاعف من العقوبات ضد المتحرشين والمتنمرين لردعهم.

وقال نائب التجمع في طلبه البرلماني؛ إنه رغم مضاعفة العقوبة إلا أن هاتين الظاهرتين ستظلا مرسخة في عقول النشء والشباب والمواطنين بشكل عام، ويرى الخبراء الاجتماعيين وأساتذة علم النفس أن الوقاية والمواجهة الفكرية في غاية الأهمية، كما أن فصل الذكور عن الإناث في كثير من المدارس في المراحل المختلفة، ورفض الأزهر للاختلاط بين الطلاب في الجامعة، وهو أحد أسباب تحرش الشباب بالنساء وتنمرهم ضد المرأة.

ودعا النائب وزير التربية والتعليم وممثل قطاع التعليم في الأزهر لمناقشة عامة بمجلس النواب للتعرف على أسباب هذا الفصل بين الطلاب، ومحاولة صدور قرار حكومي لمنع هذا الفصل، مع دعم الاختلاط بين الذكور والإناث، حيث يرى الأطباء النفسيين وأساتذة علم الاجتماع أن اندماج الجنسين في مراحل التعليم المختلفة يقلل من الفجوة بين الذكور والإناث ويبعث مشاعر الرحمة بينهم.