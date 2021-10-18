مواعيد 8 جولات فى الدوري.. والحصول على لقاح كورونا أساسى لحضور المباريات

أكد رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أحمد دياب، أن لكل نادِ مشارك في الدوري المصري خلال موسمه المقبل، الحق في طلب استقدام حكام أجانب في خمس مباريات فقط.

مشيرا، إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات 8 جولات من الدوري خلال ساعات.

وقال دياب: «أي شخص يحاول تعطيل عمل ما يليق بالكرة المصرية هو شخص مغرض بالتأكيد، وأن التزام الجماهير التي ستحضر المباريات سيؤدي بدوره إلى قدرتنا على زيادة عدد الحضور تباعًا في الأسابيع التالية، لا يوجد دوري في العالم عاد بالسعة الكاملة، الأمور تتم تدريجيًا».

وتابع دياب: «خلال ساعات سيتم الاعلان عن مواعيد جدول الدوري المصري حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، سنعلن في البداية عن 8 جولات وبعد كأس أمم أفريقيا سيتم الإعلان عن الجدول حتى نهاية المسابقة”.

وواصل دياب: «الجماهير ستشاهد الموسم المقبل من الدوري كما لم تشاهده من قبل، الحد الأدنى لتصوير المباراة الواحدة هو 10 كاميرات بالجودة العالية، وسنضيف بعض الأمور التي ستؤدي لزيادة قيمة المسابقة”.

وفى نفس السياق، نفى مدير مركز العمليات بشركة تذكرتي الإعلان أحمد عبادة، الاعلان عن أسعار تذاكر حضور مباريات الموسم المحلي الحالي.

وقال عبادة: «من يريد حضور المباريات هذا الموسم سيكون من خلال موقع تذكرتي وعن طريق الـ FAN ID»»، وأوضح أنه إذا تم التسجيل سابقا في أمم إفريقيا أو أمم إفريقيا تحت 23 عاما لن يكون هناك حاجة لتسجيل FAN ID جديد ولكن سيقدم ما يفيد بحصوله على لقاح كورونا».

وأردف عبادة قائلا: «الفارق بين حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا والدوري أو الموسم الجديد هو ضرورة الحصول على لقاح كورونا لحضور المباريات، وأسعار التذاكر لم يتم الإعلان عنها حتى الآن وسيتم ذلك خلال يومين وكل الأسعار المعلنة غير صحيحة».