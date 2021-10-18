دعوة لـ«صلاح» من البلاط الملكي البريطاني

على خلفية حفل جائزة «إيرث شوت» الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن للمرة الأولى، مساء أمس «الأحد»، استقبل الأمير ويليام، دوق كامبريدج، النجم المصري محمد صلاح، جناح منتخب الفراعنة ونادى ليفربول.

تم إنشاء الجوائز السنوية من قبل دوق كامبريدج لمكافأة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة.

وسيتم منح جائزة قدرها مليون جنيه إسترليني لكل 5 مشاريع تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية على كوكب الأرض، كل عام، على مدى العقد المقبل.

ويذكر، أنه لم يسافر أي مشهور إلى لندن لحضور الحفل، ولم يتم استخدام بلاستيك لبناء المسرح، وطُلب من الضيوف «مراعاة البيئة».

حضر صلاح في الحفل رفقة وكيل أعماله، رامي عباس، وشوهد وهو يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج، وتولى كل شخص مدعو لذلك الحفل مسؤولية تقديم جائزة من الجوائز المخصصة، حيث قدم مهاجم ليفربول، محمد صلاح، أولى جائزة «إيرث شوت»، وكذلك المتنافسين الثلاثة على تلك الجائزة، حيث تخصص كل شخص منهم في ابتكار حل لإنقاذ المياه.

وكان صلاح، قد ألقى خطابا بعد تلقيه تصفيقا حارا من الحضور، وقال: «مساء الخير، أنا سعيد لوجودي هنا في هذا الحفل المذهل والرائع، أنا متحمس لذلك، لأنني نشأت بجوار المياه، مياه البحر المتوسط».

وتابع: «هذا أمر مرعب، ولكن تم العثور على وسائل بارعة لإعادة إحياء محيطاتنا”.