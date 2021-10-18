نواب التجمع يوافقون على مشروع بالإذن للمالية بضمان تمويل مصر للطيران بـ5 مليار جنيه من البنك المركزي

أعلنت النائبة مارسيل سمير، موافقتها نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة؛ إن حماية شركة مصر للطيران وإنقاذها وتطويرها أمر واجب علينا جميعًا، لأنها شركة تساهم في رفع اسم مصر أمام العالم.

وتابعت: أن التقارير الدولية أطلقت على عام 2020 العام الأسود على الطيران والسياحة، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على هذه القطاعات.

وفي أكتوبر الجاري، في تقرير حديث من قبل الاتحاد الدولي للنقل توقع خسائر القطاع ٢٠١ مليار دولار في ٣ سنوات، أيضًا التقرير مدّ أمد الخسائر لفترة أخرى، ونحن لا ننفصل عن السوق العالمي، فنحن جزء منه وما يتأثر به يؤثر علينا، والخسائر المحلية يمكن معالجتها.

أيضًا عائد الركاب أقل من الثلث وذلك عن تقديرات عام 2019، ومن المتوقع أن تقل النسبة أكثر من ذلك.