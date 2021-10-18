“حرب الاستنزاف وصمود السويس” في منتدي خالد محي الدين بحزب التجمع.. الأربعاء
يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 … في ندوته الثالثة والثلاثين تحت عنوان 🙁 من حرب الاستنزاف إلى صمود السويس … مصر المقاومة والإنتصار )..وتحدث فيها الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي وأحد مقاتلي حرب الإستنزاف ،والبطل عبد المنعم قناوي من قادة المقاومة الشعبية في السويس ،وحسن الوزير من مناضلي السويس .
ويتخللها إحتفالية شعرية وغنائية لأشعار وأغاني المقاومة يشارك فيها :الفنان الموسيقار الأستاذ حسن الدمشاوي ،والشاعر أحمد غزالي إبن الكابتن غزالي ،والفنانة أحلام سعد .
ويدير الندوة الإعلامي والكاتب الصحفي خالد الكيلاني .
ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .
والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .
تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .
لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –