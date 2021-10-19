البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية فرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية

وافق مجلس النواب على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، وتبلغ جملة الاتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتي 7،%، ومدة مدة القرض للمشروع تصل حتي 30 سنة منها 15 سنة سماح. وقال النائب هاني أباظة؛ إنه على الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشاكل كبرى في البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، إلا أنني لا أريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليها ولم يتم إنفاقها بشكل سليم، محذرا من تراكم الفوائد، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديا موافقته في النهاية على الاتفاقية. وأعلنت النائبة سناء السعيد رفضها للاتفاقية، وتساءلت: أين الدعم الحكومي للكهرباء ولغيره من البنود، وذلك رغم الاقتراض المستمر، مشيرة إلى أنه ترفض ما أسمته بـ”مسلسل القروض”، التي تلقي بالأعباء المتراكمة على باقي الأجيال المستقبلية.