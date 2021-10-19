رئيس القومى للمرأة تؤكد:التعليم الجيد للفتيات يمنحهن فرص عمل افضل

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في فعاليات إطلاق مبادرة “نورة” التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، وقد اقيمت الاحتفالية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، تحت عنوان “الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر،” تحت مظلة مبادرة “البنت مصرية ،” بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تهدف الى تمكين الفتيات في مصر. اكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتمكين الفتيات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لهن ، في ظل إرادة سياسية مؤمنة أن فتيات مصر قادرات على تغيير العالم، من خلال توفير فرص تمكنهن من صناعة مستقبلهن. واكدت رئيسة المجلس ان الاستثمار فى الفتيات امر هام للغاية، فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، تصبح الأسر أكثر صحة واستقرارا، وتصبح أمهات المستقبل واعيات بطرق رعاية أطفالهن وتتظيم اسرهن، واكدت ان منح الفتيات تعليما جيدا يعطيها فرصا أفضل في العمل، ويعمل على رفع مستوى الاسرة الاقتصادي. مؤكدة انه علينا تربية الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن، ومنحهن التقدير اللازم وفرص التعبير عن أنفسهن ، بالاضافة الى دعمهن ومساندتهن وتشجيع تجاربهن في مختلف المجالات .