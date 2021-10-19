تعرف على مواعيد وأماكن 8 جولات من الدوري.. وهذا هو مكان مباراة القمة

أعلنت رابطة الأندية رسميا مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث ستقام مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، وهي الأولى في الموسم الجديد من الدوري على ملعب بتروسبورت في تمام الثالثة مساء يوم 25 أكتوبر الجاري. فيما يواجه الزمالك منافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي في الـ26 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء، ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الـ27 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء. أما عن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، فستقام على استاد القاهرة في الخامس من شهر نوفمبر في تمام الثامنة مساء. وبالرغم من إصدار رابطة الأندية الجدول والذي يوضح أن القمة ستقام في ملعب الدفاع الجوي أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن المباراة ستقام في استاد القاهرة وأن ما حدث كان خطأ مطبعي، وسيتوقف الدوري في الخامس من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ16 من الشهر ذاته لمواجهتي مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفي الجولة الخامسة، يواجه الزمالك الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة والنصف مساء. فيما يلعب الأهلي وبيراميدز، فى الجولة الثامنة على استاد السلام في تمام الثامنة مساء في الـ25 من شهر ديسمبر المقبل. وفى السياق نفسه، تقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2021 في الـ27 من شهر ديسمبر المقبل وحتى الثامن من يناير.