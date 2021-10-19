«ديربي الرياض»” بين الهلال والنصر فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

وسط ترقب لمواجهة مثيرة بين الفريقين السعوديين على المستوى القاري، تنطلق اليوم مباراة «ديربي الرياض» بين الهلال والنصر ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة «2021-2022«، على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة السعودية «الرياض». الهلال تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تخطى برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير «فيصل بن فهد» ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي. كما بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب «مرسول بارك». التقى كلا الفريقين الهلال والنصر، من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب «الزعيم» في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح «العالمي» فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين. مواجهة اليوم، على ملعب «مرسول بارك» هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري. وعلى جانب آخر، قال الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي في متلفزة: «أعتقد أنها مباراة الموسم، لأول مرة يتقابل الفريقان في البطولة الأسيوية، الهلال حصل على لقب «2019» ومنذ ذلك الوقت أصبحت البطولة الآسيوية هدفا لكل الأندية السعودية، ومنها فريق النصر الذي حرص مسؤولوه على تدعيم الفريق بصفقات مميزة من أجل هذا اللقب». وتابع الأحمدي: «حاليا الهلال والنصر أفضل فريقين في آسيا، وهذا واضح من خلال مباريات الفريقين في النسخة الجارية حيث تجاوز الفريقان جميع الأدوار وصولا إلى نصف النهائي». وواصل الأحمدى: «مباراة الديربي بين الهلال والنصر دائما ما يكون لها طابعا خاصا، الفريقين بهما عناصر تفوق تجعل الثقل الفني للفريقين متساوٍ، أعتقد أن الهلال يعتمد على مجموعة لاعبين متجانسة من اللاعبين المحليين والأجانب». واختتم الأحمدي حديثه موضحًا: «أعتقد أن الفريق الفائز من مواجهة الهلال والنصر سيكون بطلا لدوري أبطال آسيا، ونظام فصل الشرق عن الغرب في الاتحاد الآسيوي حرمنا من مشاهدة الفريقين في المباراة النهائية».