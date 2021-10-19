مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.. صلاح يتحدى أتليتكو مدريد

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مباريات نارية أبرزها قمة ليفربول أمام أتليتكو مدريد، والتى ستنطلق فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة. من جهته، حذر المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، لاعبو فريقه من خصمهم فريق أتلتيكو مدريد، وقال للاعبيه إن أتلتيكو مدريد سوف يلتهمهم إذا لم يتحلو بالشجاعة اللازمة أمام بطل الدوري الإسباني. يستعيد فريق ليفربول مجهودات الحارس أليسون بيكر، ولاعب الوسط فابينيو، فى مباراته ضد أتليتيكو مدريد، بينما يستمر غياب المصاب تياغو ألكانتارا. وكان البرازيليان أليسون وفابينيو، قد غابا عن الفوز 5-0 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري بسبب اللعب مع المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي. يتصدر ليفربول المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد ست نقاط من مباراتين، ويتقدم بنقطتين على أتليتيكو، ويأتي بورتو ثالثا برصيد نقطة واحدة، ثم ميلان دون رصيد.