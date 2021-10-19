فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم: وزيرة الصحة تستعرض آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وموقف تصنيع وتلقى اللقاحات

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وموقف الإصابات به، وكذا موقف تصنيع وتلقى اللقاحات المضادة له. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات والوفيات الأسبوعى على المستوى المحلى قد شهد انخفاضاً، موضحة توزيع تلك المعدلات على مستوى المحافظات، ولافتة فى هذا الصدد إلى تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذى أوضح فيه إستمرار إنخفاض معدل الإصابات والوفيات الأسبوعية على المستوى العالمى، حيث بلغت نسبة الوفيات أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً. واستعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات التي تم اتخاذها فى عدد من الدول طبقاَ للوضع الوبائى بتلك الدول، كما تناولت الدراسات التى أجريت مؤخراً لمقارنة المتحور “دلتا” بباقي السلالات السابقة، حيث أثبتت الدراسات أن المتحور “دلتا” يسبب زيادة فى نسبة دخول المستشفيات بواقع 108%، إلى جانب زيادة نسبة دخول الرعاية المركزة بواقع 235%. وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى موقف تعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات المتوقع قدومها خلال شهر أكتوبر الجارى تصل إلى أكثر من 7 ملايين جرعة من عدد من اللقاحات، بالإضافة إلى تصنيع 2 مليون جرعة أسبوعياً من سينوفاك- فاكسيرا. وأشارت الوزيرة إلى الجهود الخاصة بتوفير اللوجيستيات الخاصة بتداول اللقاحات داخل مصر، موضحة أنه جار استلام 5 سيارات دفع رباعى، مجهزة خصيصاً لنقل اللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بسعة 4.2 م3 من الطعوم، وسيكون لها دور حيوى فى توفير اللقاحات للمحافظات الحدودية والبعيدة، إلى جانب ما تم توفيره من سلاسل التبريد، من خلال إضافة عدد 5 فريزرات، سعة 2 مليون جرعة. ونوهت الوزيرة إلى جهود التوسع فى مراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، ما بين مراكز المواطنين، والسفر، والشباب، والجامعات، إلى جانب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمراكز الإضافية من تأمين صحى، وقطاع علاجى، منوهة إلى أن إجمالى الجرعات التى تم تطعيم المواطنين بها على مستوى الجمهورية وصل إلى أكثر من 32 مليون جرعة.