ثلاثة أسباب وراء التوتر الفرنسي الجزائري

أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحات في مطلع الشهر الجاري ساهمت بشكل رئيسي في التصعيد بين البلدين, مفادها أن التاريخ بين فرنسا والجزائر قد تم إعادة كتاباته بطريقة “لا تستند علي الحقائق” إنما علي “خطاب يرتكز علي كراهية فرنسا”، مضيفاً أن الجزائر أعادت بعد استقلالها عام 1962 كتابة التاريخ لصالح ما وصفه ماكرون بـ”النظام العسكري” الحاكم في الجزائر.

لماذا أدلى الرئيس الفرنسي بهذه التصريحات التي ناقضت خطابه ودعوته للاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الاستعمار في إطار محاولاته الحثيثة لتوطيد العلاقات الفرنسية الجزائرية ؟

ماكرون ومغازلة اليمين الفرنسي أثارت هذه التصريحات ردود أفعال جزائرية صارمة، حيث سارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس “للتشاور” وحظرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها. وعبرت الرئاسة الجزائرية في بيان عن “رفضها القاطع، للتدخل غير المقبول، في شئونها الداخلية التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5.630.000 شهيد في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري”.

واعتبر البيان أن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر تستجيب لتعريفات” الإبادة الجماعية”. ويذهب مراقبون إلى أن هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي ترتبط بترتيبات ماكرون للمشهد الانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل2020, حيث أن مثل هذه التصريحات تساهم في جذب تأييد الأوساط والقواعد اليمينية الفرنسية المعادية للحكومة الجزائرية والوجود الجزائري في الداخل الفرنسي, وهي بمثابة تراجع عن خطابه الاعتذاري للجزائر الذي أغضب هذه الاوساط اليمينية كثيراً. مشكلة تبادل المواطنين والسبب الثاني الذي أطلق صدام التصريحات يأتي بعد أن تجنبت باريس الرد على طلب الجزائر تسليمها أعضاء في التنظيم الانفصالي “حركة استقلال القبائل”، المعروف اختصاراً بـ”ماك”، و”حركة رشاد” الإسلامية، تسبب الأمر في استياء بالغ لدى الجزائريين الذين قرروا من جانبهم رفض التعامل بصفة إيجابية مع طلب تقدمت به فرنسا، يتعلق بإصدار تصاريح قنصلية للدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، تخص ترحيل عشرات الجزائريين من المهاجرين غير النظاميين، وآخرين متهمين بالتطرف الديني، من بينهم أئمة مساجد صدرت ضدهم قرارات بالطرد من فرنسا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن بلاده قررت تقليص منح التأشيرات للجزائريين بنسبة 50 في المائة، بحجة أن الجزائر رفضت تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين، وآخرين محل شبهة إرهاب. وأكد الرئيس ماكرون بعدها أن الإجراء موجه ضد مسئولين حكوميين، وليس عموم الجزائريين، على سبيل معاقبتهم. وكان هذا القرار أول فصل من التوتر بين البلدين ومن أشهر المطلوبين من طرف الجزائر فرحات مهني، رئيس “ماك”، الذي يحمل صفة لاجئ سياسي بفرنسا منذ سنين طويلة، والذي تتهمه بـ”الاستعانة بقوى أجنبية للضغط عليها، وحملها على التنازل عن موقفها من بعض القضايا الدولية والإقليمية، وأهمها القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء”، بحسب تصريحات مسئولين جزائريين.

التقارب الجزائري التركي

ويذهب مراقبون أن التقارب التركي الجزائري هو من بين الأسباب التي دفعت ماكرون للإدلاء بتصريحات معادية للنظام الجزائري. فقد وقعت الجزائر وتركيا في مطلع هذا الشهر على ثلاثة عقود جديدة لتطوير المصنع البتروكيماوي لإنتاج الـ”بوليبروبيلين” بمدينة جيهان التركية، وهو المسعى الذي جاء بعد أيام من تصريحات من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استهدفت كل من الجزائر وتركيا معاً.. وحضر فعاليات التوقيع على العقود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزيرا الصناعة والنقل التركيان، وهو الاتفاق الذي أفرز شراكة بين عملاق الطاقة الجزائري، شركة سوناطراك، ونظيرتها التركية شركة “رونيسانس”، وفق ما جاء في بيان للشركة الجزائرية.. ويتعلق العقد الأول بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة والمشتريات والإنجاز وبدء التشغيل، أما العقد الثاني فيتعلق بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، ويتعلق العقد الثالث بخدمات بيع وتسويق الإنتاج، وهي العقود التي جاءت تتويجا لأكثر من سنتين من العمل والمفاوضات. و يحتوي التوقيع على العقود الثلاثة، علي رسائل مشفرة للرئيس الفرنسي برأي مراقبين، مفادها أن العلاقات الجزائرية التركية أقوى مما يتصور ماكرون، وهي ماضية في التوسع على حساب النفوذ الفرنسي في الجزائر، والذي خسر الكثير بسبب السياسات الفرنسية غير محسوبة العواقب.. وأتي هذا الاتفاق بعد يومين من تصريحات وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أثنى من خلالها على الدولة التركية، وعلى دورها في عملية دعم التنمية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وأكد لعمامرة على أن بلاده تتطلع إلى المزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية، كما أشار إلى أن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية.