“لا مفاوضات بلا نهاية”.. شعار “مصر والسودان” قبل الجلوس على طاولة مفاوضات السد الإثيوبي

بدأت مصر خطوة جديدة لتحريك المياه الراكدة فى ملف السد الإثيوبى، فى ضوء البيان الرئاسي الذى صدر عن مجلس الأمن فى هذا الصدد، وتجرى الآن.

اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية والفريق المعاون للرئيس فليكس تشيسكيدى، وبين وزير الخارجية سامح شكرى، لطرح الرؤية في استئناف المفاوضات، بعدما قام وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية بزيارة الى القاهرة وطرح عددا من الأفكار، يتم دراستها بشكل كامل بين مؤسسات الدولة، على ان يتم التواصل بشأنها لاحقاً، بناء على تلقى الكونغو رداً من السودان واثيوبيا فى نفس الشأن، وعندما يتم ذلك ستقيم مصر الأمر وتحدد خطاها لما هو مقبل.

وقد شدد شكرى على استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات ولكن بوضوح يكون فى ضوء ما ورد في مخرج مجلس الأمن، بهدف اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وأن يتم ذلك خلال فترة وجيزة، وأن يكون هناك إطار معزز من المراقبين يعاونون الرئاسة الأفريقية بتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن أن تزيد بعض مواضع الاختلاف ما بين الدول، متوقعاً أن يتم دعوة لاستئناف المفاوضات قريبا، وفى هذه الحالة ستكون “مصر على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات”.

فيما ترددت انباء تفيد رفض إثيوبيا للمفاوضات ، وتحديداً اعتراضها على الوصول إلى اتفاق ملزم، الامر الذى يراه شكرى ” مليء بالمراوغة وعدم المصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، موضحا أن المفاوضات مرتبطة بالحفاظ على حقوق مصر واحتياجاتها المائية وعدم المساس بهذه الاحتياجات، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين احتياجاتنا، ورصد أي محاولة للانتقاص أو المساس بالحصة المصرية في المياه.

وفسر” شكرى” تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاقات ملزمة حول السد، بأنها أحاديث للاستهلاك المحلي ومواجهة الأوضاع الداخلية، وبه تحدٍ للمجتمع الدولي، ويبرهن مرة أخرى على وجود المرونة الكافية لدى مصر بأنها تتعامل كدولة لها مسئولية وتراعي قواعد القانون الدولي، وتلقي ظلال على تصرفات الحكومة والنظام في إثيوبيا، محذراً من إنه إذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق “فنحن جاهزين تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي، وشدد على أن التوصل لاتفاق لا يتطلب أي وقت بشرط وجود “إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي.

بينما اعلنت السودان عن وجود رؤية واضحة مع مصر، تفيد أن هذه المفاوضات لا يجب أن تكون “بلا نهاية”, خاصة وأن دولتي المصب دائما تسعيان لإظهار “حسن النية في التفاوض، وبناء الثقة”، حيث شدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الدولي بشأن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقى وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض، مؤكدأ رفض بلاده الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء والتشغيل، وعلى رأسها سلامة سد الرصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.