ممارسات اتحاد كرة القدم تهدد الأمن القومي ويجب تحويل المخالفات للنيابة العامة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعًا عاجلًا لمناقشة طلبات الإحاطة، بشأن العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، الطلبات البرلمانية وُجهت لرئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة.

وتتضمنت طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكشف النقاب عن مصير إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم لـ 2019 التى لم يتم إثباتها، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب صرف مبالغ مالية للأشخاص داخل الاتحاد دون أعمال، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، وهذا بدوره إهدار صريح للمال العام يستوجب المساءلة والمحاسبة، وضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام.

وخلال الاجتماع طالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة إحالة جميع طلبات الإحاطة إلى النيابة العامة.

وخلال الاجتماع أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة؛ أنه لا تدخل حكومي في النشاط الرياضي، وإنما أمامنا وقائع فساد مثبتة منذ ٢٠١٦ ضد اتحاد الكرة، ولن نقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي، فنحن أمام مخالفات تمس الأمن القومي المصري.

وأضاف؛ حرصنا على استضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لأنه لم يكن هناك رد على ما تقدمنا به من طلبات واستفسارات لانتشار الفساد في اتحاد الكرة.

اتحاد خارج ولاية الدولة

وعلق النائب أشرف رشاد فرغم الاغلبية فى المجلس إلا أن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتًا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة وكان يرفض الحضور دائمًا.

وأوضح أن النواب ممثلين عن الشعب المصري، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبو ريدة للجنة كان رد الوزارة “أنه تم توجيه الدعوة له”، مستنكرًا: كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية”.

وهاجم النائب إيهاب الطماوي المهندس أحمد مجاهد، قائلا: “منذ أن جلس على المنصة وجميع النواب يشعرون أنه يستهين بالنواب وأنه شخص مصرى فوق الدستور والقانون.. أنت حاطط ايدك على خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتحدث معاك.. أكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي”.

وعقب المهندس أحمد مجاهد على الانتقادات قائلا: “مش فاهم اقعد ازاي”، فعقب الطماوي: “انت كمان بتشوح لى.. لن اترك طلب الإحاطة الخاص بى وسيتم إحالته للنيابة “.

وقال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، إنه حضر لمجلس النواب احتراما للبرلمان ولرغبة النواب فى أن يتواجد، وللرد على أي تساؤلات.

وتابع مجاهد: احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذى يؤكد احترام القوانين الدولية والقانون الذى أقره مجلس النواب هو الذى أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتقاضى مليما من الدولة المصرية،