نداء من مجموعة السلام العربي حول ما يجري في لبنان

في بيان لها تتابع مجموعة السلام العربي بقلق بالغ ما يجري من أحداث مؤسفه في لبنان العزيز، حيث بدأت الفتنه تطل برأسها البشع مهددة السلم المجتمعي بين أبناء شعب لبنان الواحد العزيز والعوده بهذا البلد العربي إلى أيام الحرب الأهلية، سيئة الصيت والنتائج، والتي حصدت عشرات الألوف من خيرة شبابنا،ووضعت البلاد في حاله من الاقتتال والدمار لأكثر من خمسة عشر عاماً .

وقال البيان :”أن مجموعة السلام العربي والتي تضم مجموعة من رجال الفكر والسياسه والثقافة والاقتصاد ومن أغلب الأقطار العربية، تناشد ساسة لبنان وقواه الحية وأحزابه ومنظمات مجتمعية المدني، وقبل ذلك الحكومة والبرلمان، بضرورة وأد الفتنة في مهدها، وقطع الطريق على كل من يستهدف لبنان ليكون ساحة لتصفية حساباته السياسية على حساب لبنان وامن وسلامة شعبه ، وضرورة اللجوء الى الحوار كسبيل لحل الخلافات والوصول الى قواسم مشتركة، تحاكي أشواق وتطلعات الشعب اللبناني في الأمن والسلام والألتفات الى حاجاته الأساسية، التي تكاد أن تنفذ بالكامل.”

وأضاف البيان:”وتتوجه مجموعة السلام العربي بالنداء الى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية وفى مقدمتها جامعة الدول العربية، والمؤتمر الإسلامى ،للمساهمة فى نزع فتيل الازمة بتشجييع اطراف المعادله السياسيه في لبنان للجؤ الى الحوار والقبول بالاخر والحفاظ على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلى،و والاسهام الفعلي بالعمل على التخفيف من وطأة الازمات الخانقة التي يعيش في ظلالاها المواطن اللبناني ،بل العمل الدؤوب والفوري من اجل حل وإنهاء أزمات المنطقة والتى تنعكس على الأوضاع فى لبنان وتزيده تعقيدا)علماً بان العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من انهيار الوضع في لبنان ( لاسمح الله )…وتشيد مجموعة السلام العربي بالجيش اللبناني والقوى الأمنية و تدعوها بأن لا تتهاون مع كل من يعبث بأمن لبنان وسلامة شعبه.

وأمنياتنا ان يحفظ الله لبنان وشعبه العربي من كل سوء”

يشار الى ان مجموعة السلام العربي هم:

1. السيد علي ناصر محمد – رئيس جمهورية اليمن الأسبق.

2. الدكتور عبد السلام المجالي، رئيس جمعية الشؤون الدولية، رئيس وزراء أسبق- الأردن

3. الدكتور عدنان بدران – رئيس وزراء أسبق – الأردن .

4. السيد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – فلسطين.

5. المهندس فلح حسن النقيب، وزير الداخلية الأسبق – العراق .

6. الدكتور رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس الأسبق ورئيس الدراسات الأستراتيجية والدبلوماسية- تونس.

7. السيد نبيل بنعبد الله، وزير سابق— المغرب.

8. الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً – وزير سابق – لبنان

9. المهندس مروان الفاعوري، الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن

10. الدكتور أكرم عبد اللطيف، عضو المجلس الوطني – فلسطين

11. الشيخ قصي اللويس، رئيس مجلس القبائل السورية – سوريا

12. الدكتور عبد الحسين شعبان، كاتب ومفكر – العراق

13. الدكتورة مكفولة بنت آكاط، أستاذة جامعية ووزيرة سابقة – موريتانيا

14. الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية- مصر

15. السيد محمد عبد السلام العباني، رئيس المؤتمر الوطني الجامع الليبي

16. الدكتور عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع المصري ، عضو مجلس النواب ،كاتب ومفكر – مصر

17. السيد محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات سابقا- تونس

18. الدكتور محي الدين المصري، مفكر وكاتب، مندوب الاردن الدائم/مساعد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقاً – الأردن

19. السيد سيف المسكري، الأمين العام مساعد للشؤون السياسية – الأمانة العامة لمجلس التعاون – عُمان

20. الأستاذ صالح قوجيل، عضو المجلس الوطني – الجزائر

21. الدكتور محمد طلابي، كاتب ومفكر – المغرب

22. السيد حسين فضلي، سفير سابق – اليمن

23. السيد محمد عمر بحاح، سفير سابق— اليمن

24. السيد علي محسن حميد، سفير سابق— اليمن

25. الدكتور محمد الرميحي، مفكر و أستاذ جامعي — الكويت .

26. الدكتورة أوغاريت يونان، مفكرة تربوية ، مؤسسة جامعة اللاعنف و حقوق الأنسان– لبنان .

27. السيدة رندة سنيورة – أكاديمية و باحثة – القدس – فلسطين .

28. الدكتور باقر النجار – كاتب – عضو مجلس الشورى البحريني سابقاً – البحرين .

29. الدكتورة موضي الحمود – وزيرة التربية و التعليم سابقا – استاذة اكاديمية-الكويت.

30. الدكتور عبد الحميد الأنصاري – عميد كلية الشريعة و القانون سابقاً، كاتب و مفكر – قطر .

31. الدكتورة فريدة العلاقي – سفيرة ليبيا سابقاً في الأتحاد الأوربي – ليبيا .

32. الدكتور أحمد عتيقة – الرئيس التنفيذي – المؤسسة العربية للأستثمارات البترولية ( أبيكورب ) –ليبيا

33. السيدة مريم الصادق المهدي – نائب رئيس حزب الأمة القومي – وزيرة الخارجية – السودان .

34. الدكتور أبو بكر القربي – وزير خارجية اليمن الأسبق .

35. الأستاذ احمد المجيدي – محافظ سابق اليمن .

36. الدكتورة صفاء الحمايدة–مستشار التنمية المستدامة–أمين عام المجلس العربي الدولي للسلام و التنمية-فرنسا /الاردن

37. الدكتور عمر حلمي الغول – كاتب أعلامي و باحث في العلوم السياسية – فلسطين .

38. الدكتور محمد العرابي – وزير الخارجية الأسبق – مصر .

39. المستشار أحمد المسلماني – مستشار رئيس الجمهورية الأسبق – مصر .

40. المستشار علي عبد الكريم – مساعد الأمين العام للجامعة العربية سابقا .

41. المهندس سمير حباشنة – رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق – الأردن/ المنسق العام للمجموعة.