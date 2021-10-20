نائب التجمع يهاجم فساد المنظومة الرياضية.. ويؤكد البرامج التحليلة: تزيد الفتنة والاحتفان

رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة. وقال المغاوري: إن هناك خلل كبير في المنظومة الرياضية في مصر، والممارسات التي تصدر لا تنم عن أي روح رياضية، وما صاحب تتويج بطل الدوري، والمشاحنات ولغة التشاحن ما بين الأندية، وطالما أن هناك ثنائية الأهلي والزمالك لن يكون هناك رياضة في مصر، ونحن نريد أن يكون في مصر رياضة وانتخابات. وتابع: ما يتم الآن من تأخر الرياضة وفساد الاتحادات واستديوهات التحليل التي تزيد الفتنة والاحتقان الاجتماعي بين رفقاء المنطومة الرياضية، واستكمل: أن المشروع الذي أمامنا هو استثناء لمدة شهرين وسيكون حالة يمكن الاقتداء بها في كافة المنظمات الرياضية، وبالتالي ممكن أن يساهم ويفتح الباب الملكي لمزيد من الاستثناءات التي تزيد الفساد القائم والمستشري وينخر سوسه في المنظومة الرياضية في مصر، لذلك أرفض المد وليكن القانون فوق الجميع ولا أقول الأهلي فوق الجميع.. واختتم نائب التجمع كلمته بالجلسة العامة: مصر أكثر من 100 مليون مواطن، ولا يليق بنا النتائج التي نحققها في المسابقات الدولية بأن تكون بهذا الضعف، فالرياضة هي حصانة ضد الإرهاب، انتشروا الرياضة في كفور وربوع مصر فسيختفي الإرهاب. وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى ٣١ ديسمبر المقبل طبقا للإجراءات، وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة.