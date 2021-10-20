في دوري الأبطال.. صلاح يحطم كل الارقام التاريخية

واصل محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة ونجم نادى ليفربول الانجليزى، تحقيقه النتائج الجيدة والإحصائيات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومزاحمته أساطير الكرة الأوروبية على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالو وليفاندوفيسكي. وذكر موقع «ذيس إي أنفيلد» المتخصص بأخبار ليفربول، أن صلاح رفع رصيده مع ليفربول على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين جيرارد، صاحب الـ30 هدفا. وكان النجم المصري محمد صلاح، قد سجل هدفين لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح، هدفه الأول في الدقيقة الثامنة، بعد ما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك. وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد أن سدد ركلة الجزاء التي أتيحت لليفربول بنجاح في شباك أوبلاك. صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات، ويعتبر محمد صلاح، ضمن 4 لاعبين سجلوا أكثر من 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017. وجاءت القائمة التي تضم 4 لاعبين حول العالم كالتالي: روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني برصيد 45 هدفًا كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 43 هدفًا ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 40 هدفًا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي برصيد 30 هدفًا .