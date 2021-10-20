موسيماني: أطالب جماهير الأهلي بالصبر وعلاقتي بالقلعة الحمراء لا تحتاج إلى كلام

أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن علاقته مع القلعة الحمراء لا تحتاج إلى كلام. ونفى موسيماني في تصريحات له عبر الموقع الرسمي للأهلي، من وجود وكيل أعمال له يتحدث باسمه، وأنه لم يمنح لهذا الوكيل حق الحديث باسمه، بل ولم يلتق به سوى في مناسبة واحدة في إحدى القنوات الفضائية. وقال موسيماني، إن الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي، مشددا في نهاية حديثه، أن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق وتركيزه في الوقت الحالي مع اللاعبين والجهاز المعاون على التتويج بالبطولات. وفى إطار استعداد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في لقاء الإياب، والمقرر مساء السبت المقبل، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة (1-1)، انتظم محمد مجدي “أفشة” لاعب النادي ، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر. وكان “أفشة” حصل على راحة من التدريبات الجماعية مؤخرًا لظروف زواجه، إلا أنه أصبح متاحًا للمشاركة في لقاء الإياب. وفي سياق متصل، قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي، ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة. وكان الأهلي، قد استأنف تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر، ويحتاج الأهلي على أقل تقدير لنتيجة التعادل السلبي من أجل الوصول لدور المجموعات. وفي سياق آخر، قال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته بشرخ إجهادي في مشطية القدم. وأضاف أبو عبلة، أن صلاح محسن سيغيب عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية. وقد خرج حسين الشحات صانع العاب النادى الاهلى من حسابات الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق في مباراة الحرس الوطنى السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام، حيث يعاني حسين الشحات من إصابة عضلية حرمته من السفر مع الأهلي إلى النيجر لخوض مباراة الحراس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله. وكان الحرس الوطني، بطل النيجر قد أخطر مسئولي الأهلي بوصوله للقاهرة يوم الخميس المقبل لمواجهة الأهلي في السابعة من مساء السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يتدرب فريق الحرس الوطني مرتين فقط في القاهرة قبل مباراة الأهلي.