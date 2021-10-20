هجوم وانتقادات على اتحاد الكرة بسبب مخالفات مالية وادارية والتهرب الضريبى

خلال جلسة عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتى وجهت انتقادات كبيرة إلى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد، بسبب مخالفات مالية وإدارية، تم الكشف عنها. وكان النائب محمد ماهر، قد شدد على ضرورة أن يسارع اتحاد كرة القدم بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائب موضحا أن اتحاد الكرة متهرب من الضرائب منذ عام 2018، وحتي عام 2021، فكيف له بأن يتهرب من سداد أموال الدولة. وأكد على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون اموال الضرائب تعد مال عام، وقال: «اتحاد الكرة لم يسدد فلوس الدولة، اشمعني اتحاد الكرة المصري، أو اتحاد أبو ريدة مبيدفعش، أين سيطرة وزارة الشباب والرياضة”. وتساءل ماهر، عن دور هاني أبو ريدة، في إدارة اتحاد كرة القدم، قائلا: «هاني أبو ريدة يدير اتحاد الكرة من الخارج وهو المتحكم في الكرة المصرية ويسيطر على الاتحاد، غير مقبول أن يظل الاتحاد منذ سنتين بدون مجلس منتخب وتصدير فزاعات حتى لا تجرى انتخابات». وفى السياق نفسه، عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لها، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.