إل جي مصر تقدم أحدث سماعة لإلغاء الضوضاء بتقنية صوت Meridian و UV Light Case

أعلنت إل جي مصر اليوم عن طرح اثنين من سماعات الأذن اللاسلكية المتقدمة مدعومة من ميريديان في مصر. سيعمل LG FN6 و FN4 على رفع مستوى تجربة المستخدم من خلال الصوت المتميز من Meridian Audio وعزل الضوضاء والشحن السريع وعمر البطارية الذي يصل إلى 18 ساعة. كل سماعات الأذن TONE FREE من إل جي متوافقة مع IOS و Android.

تحتوي LG TONE Free FN4 على مواد مريحة للأذن من الدرجة الطبية مصنوعة من السيليكون غير السام والمضاد للحساسية والذي يتيح لك تقليل مخاوفك بشأن الاستخدام طوال اليوم. تقدم LG FN4 بُعدًا إضافيًا بفضل تقنية HSP (المعالجة المكانية لسماعات الرأس) من Meridian Audio الشريك الصوتي لشركة إل جي منذ فترة طويلة في تقديم صوت فائق. يتميز FN4 من إل جي بإعدادات صوت EQ مخصصة تم تطويرها بواسطة Meridian Audio مع كل وضع يقدم أربعة إعدادات مسبقة فريدة لتقديم تجربة استماع مصممة بشكل مثالي وطبيعي للحصول على صوت متوازن، للإحساس بالمساحة، Bass Boost لتمركز إضافي و Treble Boost من أجل وضوح أكثر في العروض الصوتية. يوفر عزل الضوضاء الذي توفره أطراف الأذن الملائمة بشكل مريح إحكامًا يحجب معظم الضوضاء الخارجية المشتتة بينما يتيح وضع الصوت المحيط للمستخدمين سماع ما يدور حولهم بضغطة زر.

تتميز سماعات LG TONE Free الجديدة بقابلية استخدامه وقوة تحمله مع تصنيف IPX4 للحماية من المياه والأمطار والعرق أثناء التمرين. كما تتميز FN4 أيضًا بالأمر الصوتي لـ Google أو Siri على الهاتف الذكي المتصل. أوامر اللمس البديهية المضمنة في كل سماعة أذن تسمح للمستمع بالتشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي والتحكم في مستوى الصوت بدون استخدام الهاتف. يستخدم FN4 من إل جي ميكروفونات مزدوجة مدمجة وعالية الأداء في كل سماعة أذن للحصول على أقصى قدر من وضوح المكالمات وإلغاء الصدى وتقليل الضوضاء.

للاستخدام الممتد، تضمن سماعات الأذن الجديدة من إل جي عمرًا استثنائيًا للبطارية، حيث توفر ما يصل إلى 6 ساعات من وقت التشغيل بين الشحنات و 18 ساعة من الاستخدام عند استخدامها مع علبة الشحن. ومع الشحن السريع، فإن خمس دقائق تساوي ساعة كاملة من الاستماع.

توفر أحدث سماعات الأذن من إل جي، مقترنة بتطبيق TONE Free، المزيد من خلال الوصول إلى المعادل وإعدادات الصوت المحيط وتخصيص لوحة اللمس و Find My Earbuds للمساعدة في تحديد موقع إما سماعة الأذن عند فقدها أو وضعها في غير مكانها.

تقدم LG TONE Free FN6 جميع مزايا LG FN4 إلى جانب علبة الشحن UVnano الأولى من نوعها من إل جي والتي تعتمد على الضوء فوق البنفسجي. تساعد في الحفاظ على نظافة أذن المستخدم من خلال القضاء على 99.9 بالمائة من الجراثيم والبكتيريا الموجودة على سماعات الأذن أثناء الشحن. يوفر FN6 أيضًا لمستخدميه الشحن اللاسلكي.