هل يمكن أن تحتل المهرجانات المستقلة للسينما مكانة المهرجانات الرسمية!

تتمتع بعض المهرجانات المستقلة للسينما بقدر كبير من الرفاهية والابهار والجذب سواء من ناحية الأفلام ذات المستوي الرفيع أو من ناحية الضيوف من كبار النجوم وذلك بفضل الميزانية الضخمة التي تُخصص لهذه النوعية من المهرجانات، وهذا ما يجعل البعض يتساءل هل من الممكن أن تسحب المهرجانات المستقلة البساط من المهرجانات الرسمية التى تتميز بالمكانة الرفيعة بفضل دعم ورعاية الدولة، والتى تحظي بالجدية والاستمرارية ما يضفي عليها قيمة فنية حقيقية.

يقول الناقد السينمائي “كمال رمزي” إن المهرجانات المستقلة للسينما هي رافد من روافد النشاط السينمائي ولكنها مقرونة بتجمع غالباً ما يكون تجمعا مؤقتا، وليس تجمعا دائما بمعني من الممكن أن تقيم بعض الجمعيات أو المراكز مهرجانا، وكل المهرجانات في العالم تحتاج إلى ميزانية وإلى العنصر البشري وعقول تفكر، ولكن غالباً ما تكون الجمعيات بدون سند دولي، فمثلا مهرجان مثل مهرجان الاسكندرية الذي تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما أصبح حالياً يتميز بالرسوخ وذلك بسبب دعم وموافقة وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية.

أفضل فيلم

وأضاف رمزي قائلاً مهرجان الاسكندرية كان سيصبح مثل ” فعالية” نقاد السينما المصريين فهى ليست مهرجانا! وأنما عبارة عن عملية جرد للأفلام تتم في نهاية كل عام لتقييم أفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم مصري، وهذه الفعالية أيضاً لها قيمة رفيعة جداً من الناحية النقدية أكثر من بعض المهرجانات، والجائزة التي تمنحها للأفلام أرقي بكثير من أي جائزة مهرجان لجمعية خاصة.

أما بالنسبة للمهرجان القومي للسينما فهو المهرجان الكبير الخاص بالدولة، والقانون يسمح للجمعيات المستقلة أن تقيم المهرجانات، ولكن بدون مساندة الدولة من الصعب جداً أن تستمر هذه المهرجانات، فلابد من مساندة الدولة.

وحول الجدل المثار حول الجزئية الاقتصادية المتعلقة بضخامة ميزانية مهرجان الجونة في مقابل الميزانيات الضعيفة جداً للمهرجانات الرسمية قال رمزي: طول عمر الفنون يرعاها الملوك والرؤساء والتجار، وقصور الحكام مالم تحتضن من هم مثل موزار وبيتهوفن وغيرهما، لم تكن أعمالهم خرجت إلى النور، فدائما ما يكون هناك سند مالي ضخم لأي نشاط فني، وبالنسبة لمهرجان الجونة هناك حضور اقتصادي قوي متمثل في “مؤسسة ساويرس” ثانياً النبض السياحي لمنطقة الجونة، وخاصة أن الاثنين لهم مسار متوازي بمعني عائلة قوية اقتصادية ولديها المكان والارض فهنا نحن إزاء عمدان من الممكن النهوض عليها لأي أعمال ثالثاً القدرة الهائلة على جذب الرعاة من الشركات والكيانات الكبري التي تستغل مثل هذا المهرجان في الدعاية لمنتجاتها وهنا تتباين التوجهات والاتجاهات .

كل أنواع المهرجانات موجودة ولكن في المقابل هناك أكثر من 240 مهرجانا في أسبانيا ونفس الرقم تقريباً إن لم يكن أكثر في فرنسا حيث تري كل بلدية من البلديات أن من حق دافعي الضرائب في قطاعها أن يشاهدوا السينما، وبناء عليه تقيم المهرجانات الذي يحضره تلاميذ المدارس، الذين يخصص لهم قاعات داخل قصور الثقافة لعرض أفلام الأطفال حيث يحظي الطفل بقدر ونصيب من الرعاية الفنية وبالتالي توجد دور عرض مخصصة لأطفال المدارس علي مدار النهار فالمهرجانات فكرة جميلة، لكن تحتاج إلى تنظيم وبالنسبة للجونة نحن نعتبره مهرجان فساتين، ما الذي يمنع أن يكون هناك مهرجان للفساتين؟!

الصبغة العالمية

وفي نفس السياق أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على أن قائلة مهرجان القاهرة الدولي له صبغة عالمية تكونت خلال أكثر من أربعين عاماً، علي الجانب الآخر مهرجان الجونة هو مهرجان محلي ليس له صبغة عالمية وجوائزه ليست جوائز يعتد بها “فلن نجد من يقول انه حصل على جائزة من مهرجان الجونة” رغم أنه يجتذب ثم افلام جيدة جداً ولكنها مُختارة من مهرجانات أخري فليس هناك فيلم يبدأ عرضه فقط في مهرجان الجونة، فلابد أن يكون سبق عرضه في مهرجانات أخري كبيرة فكل فيلم كبير سبق وعُرض في كان أو برلين أو فينسيا وهكذا، ومع ذلك فهذا شيء جيد إنه استطاع أن يأتي بهذه الأفلام ويعرضها لأن لا يوجد من يستطيع أن يجلب هذه الأفلام .

وحول قدرة هذه النوعية من المهرجانات على الاستمرارية أضافت خير الله قائلة هذا شئء في علم الغيب، وأشارت إلى أن النجوم الذين يحضرون مهرجان الجونة يحضرون أيضاً مهرجان القاهرة الدولي ويسيرون علي السجادة الحمراء بالفساتين والملابس الرسمية فالمهرجان لا يدفع للنجوم ثمن الفساتين. وأكدت أنه لا يوجد مهرجان يستطيع أن يعرقل مهرجان دولي فهناك فرق كبير بينهم.

وأشارت الفنانة نهير أمين إلى أن: المهرجانات المستقلة من الممكن أن تعضد المهرجانات الرسمية، وأنا لا أري أن المهرجانات ضد بعضها فالتنوع دائما ما يصب في صالح الجمهور والتعدد يخلق نوعا من المنافسة والتطوير ويحقق نوعا من الزخم فالحياة سنتها التنوع فمثلاً مهرجان مثل الجونة له مذاق خاص ومراسم قد ننبهر بها وما يذاع عن مهرجان الجونة يحقق نوعا من الرواج لدي الجمهور لكن المهرجان الدولي للسينما يحضره كل فئات الشعب والسواد الأعظم من الشعب من الطبقة الوسطي. لكن مهرجان الجونة في معزل عن الجمهور العادي ويذهب إليه نوعية معينة من الجمهور.

أضاف الناقد والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر قائلاً: على المستوي الدولي مازال مهرجان القاهرة هو صاحب التصنيف الدولي ولا يستطيع مهرجان مثل مهرجان “الجونة” الحصول على هذا التصنيف إلا بعدما يمر عليه وقت ويصبح له قدر من الرسوخ بين المهرجانات، كما أن مهرجان مثل “الجونة” الهدف الأساسي منه هو هدف سياحي باعتراف القائمين عليه ولذلك دائماً ما نسمع عن افتتاح المهرجان وفساتين النجمات وحضور النجوم والطقوس رغم شراء أفلام عرض أول جيدة جداً لتعرض في المهرجان ووجود ندوات وفعاليات لكن رغم ذلك ينصب التركيز علي فساتين الفنانات علي السجادة الحمراء والمكياج والموضة وسلوك الحاضرين، ثم ينتهي المهرجان دون ذكر الفاعليات المهمة وعروض الأفلام فمثلا في نفس التوقيت الذي أقيمت فيه ندوة للفنان أحمد السقا حضرها عدد كبير جداً من الجمهور كان هناك ندوة عن صناعة السينما والمشاكل التي تواجه صناعة السينما لم يحضرها سوي عدد قليل جدا لايتعدي اصابع اليد الواحدة.

لغة الفلوس

واستطرد عبد الناصر قائلاً هناك منتجون وشركات انتاج لا تقبل أن تعرض أفلامها في مهرجان القاهرة السينمائي وتفضل عرضها في مهرجان الجونة لأنها سوف تحصل على مبلغ كبير من الجونة مقابل العرض الأول للفيلم، هنا “الفلوس هي التي تتكلم” وهذه الافلام ليست أفلاما مصرية فقط بل وأفلام عالمية فمهرجان الجونة يتمتع بميزانية ضخمة قد تصل إلي 80 مليونا في المقابل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ميزانيته لم تتخط ال2 مليون جنيه وهذا ليس مقياسا، فهناك مهرجانات ميزانيتها قليلة ولكن قيمتها الفنية كسينما أكبر.

وحول فكرة فائدة هذه المهرجانات ، أشار عبد الناصر إلى أن مهرجان الجونة لم يحقق أرباحا في دورتيه الأولى والثانية، ولكنه حقق مكاسب اعلانية خرافية لمنتجع الجونة فحالياً أصبح سعر الغرفة في “الجونة” أعلي سعر غرفة في كل منتجعات مصر.كما إن المهرجان اكتسب سمعة جيدة كبيرة جدا على المستوي العالمي، وحقق انتعاشة سياحية للجونة! وحالياً استطاع أن يحقق مكاسب مادية أو على الأقل يستطيع تغطية تكلفته من خلال الشركات الراعية للمهرجان لدرجة أن هناك ندوات للشركات الراعية للمهرجان مثل شركات المياه الغازية.

علي جانب آخر أكد عبد الناصر أنه مع تعدد المهرجانات وخاصة المهرجانات التي من نوعية مهرجان “الجونة” التي توفر كثيرا من فرص العمل حيث إنه يحتاج إلى كثير من الأيدي العاملة، ويتمني أن الاداة الإعلامية الخاصة بالمهرجان تهتم أكثر بأنها تخرج للناس الافلام المهمة الموجودة بالمهرجانات والندوات والفاعليات المهمة.