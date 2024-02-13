أعلنت الدول الأعضاء فى اليونسكو عام 2011 يوم 13 فبراير يوما عالميا للإذاعة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2012 القرار، وأصبح يوم 13 فبراير اليوم العالمى للإذاعة.

ظل الراديو على مر السنين الوسيلة الأكثر انتشارا بقدرته الفريدة على الوصول إلى أوسع جمهور. ويعد الراديو وسيلة منخفضة التكلفة مناسبة بشكل خاص للوصول إلى المجتمعات النائية والأشخاص المعرضين للخطر، حيث يوفر منصة للتدخل فى النقاش العام، بغض النظر عن المستوى التعليمى للأفراد. كما أنه يلعب دورا حاسما فى الاتصالات فى حالات الطوارئ والإغاثة فى حالات الكوارث.